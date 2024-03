"Wir werden die Unterstützung von den Fans brauchen"

Im Kampf um ein Ticket für die U21-Europameisterschaft 2025 hat sich die österreichische Nationalmannschaft mit einem überraschenden 2:0-Heimsieg am 17. November gegen Frankreich zurückgemeldet. Das Ziel ist zumindest der zweite Platz, damit hätte man mindestens ein Play-off-Ticket für die EM-Teilnahme in der Tasche.

Am morgigen Dienstag, 26. März, wollen und müssen die Österreicher in der Innviertel-Arena in Ried einen Pflichtsieg gegen den Gruppenletzten Zypern einfahren. Anstoß ist um 18 Uhr.

Allerdings ist die Mannschaft von Teamchef Werner Gregoritsch, der beim 1:1-Testspiel-Unentschieden am Freitag in Ried gegen Dänemark seinen 66. Geburtstag feierte, gewarnt. Auswärts ließen die Österreicher auf Zypern bei einem sehr mageren 1:1 zwei Punkte liegen. Es war der bisher einzige Punkt der Zyprioten in fünf Spielen. "Es erwartet uns ein völlig anderes Spiel als gegen Dänemark. Leider haben wir beim Hinspiel auswärts zwei wichtige Punkte verschenkt, aber durch den Heimsieg gegen Frankreich haben wir zumindest die Play-off-Teilnahme wieder selber in der Hand", sagt Gregoritsch, der auf eine stabile Defensive setzen kann. In den bisherigen vier Qualifikationsspielen kassierten die Österreicher nur zwei Gegentreffer. "Wir müssen gegen Zypern geduldig sein und unsere fußballerischen Mittel einsetzen, dann werden wir auch dem Druck der Favoritenrolle standhalten. Sicher ist, dass wir es da mit keinem Jausengegner zu tun haben", sagt der U21-Teamchef.

"Passt zu unserer Mannschaft"

Von den Bedingungen und der Stimmung in Ried, wo die U21-Nationalmannschaft jetzt seit mehreren Jahren ihre Heimspielstätte hat, zeigt sich Gregoritsch vor dem Zypern-Spiel einmal mehr begeistert. "Als Vereinstrainer bin ich nur sehr ungern nach Ried gekommen, weil zu holen war hier meistens nicht viel. Jetzt ist das ganz anders, denn dieser bodenständige Verein mit den tollen Funktionären und diesen super Fans passt genau zu unserer Mannschaft. Man spürt hier noch die Liebe zum Fußball. Was hier für uns getan wird, ist alles andere als selbstverständlich. Gegen Frankreich haben uns die Zuschauer unglaublich geholfen", sagt Gregoritsch.

Gute Stimmung bei Teamchef Werner Gregoritsch

Ried-Kicker hofft auf Einsatz

Mit Fabian Wohlmuth (21) stand gegen Dänemark auch ein Spieler der SV Guntamatic Ried in der zweiten Halbzeit auf dem Platz. Der rechte Mittelfeldspieler beziehungsweise Verteidiger wechselte im Sommer ins Innviertel und hat sich auf Anhieb zu einem Leistungsträger entwickelt. Fünf Tore und fünf Vorlagen in seinen bisherigen 19 Einsätzen für den Zweitligisten sprechen eine klare Sprache.

Wohlmuth wurde bisher in drei U21-Länderspiele eingewechselt. Es war ein schönes Gefühl, dass ich gegen Dänemark zur Halbzeit eingewechselt wurde. Mit diesem Unentschieden können wir gut leben", sagt Wohlmuth, der gegen Zypern auf seinen ersten Länderspieleinsatz in einem Qualifikationsspiel und viele Zuschauer in der Innviertel-Arena hofft. "Wir werden die Unterstützung von den Fans benötigen. Die Partie ist für den weiteren Verlauf der EM-Qualifikation sehr wichtig", sagt Wohlmuth und fügt hinzu: "Natürlich ist es für mich etwas Besonderes, in meinem Heimstadion für Österreich auflaufen zu dürfen."

Eintrittskarten für das U21-EM-Qualifikationsspiel zwischen Österreich und Zypern gibt es online unter www.svried.at und an der Tageskasse.

Autor Thomas Streif