Weltweites Medien-Interesse an INNtöne Jazzfestival in Diersbach

Schon der Freitag wartet beim diesjährigen INNtöne Jazzfestival (7. bis 9. Juni) mit einem großen Namen auf: Abdullah Ibrahim aus Südafrika wird am Eröffnungsabend des Festivals ein Piano-Solo-Konzert spielen. Mit dem amerikanisch-niederländischen Bläserensemble Anderson, Benning, Glerum van Kemenade und dem Südstaaten-Frauen-Trio "The Como Mamas" gibt es weitere große Konzerte am ersten Tag (Eröffnung 19 Uhr).

Besonderes Piano-Solo-Konzert

"Seine Solokonzerte gefallen mir am besten, da hört man Abdullah Ibrahim am besten heraus", sagt Festival-Organisator Paul Zauner über den Südafrikaner, mit dem er seit 20 Jahren befreundet ist: "Ich glaub, er mag mich", sagt der Diersbacher. Die Solo-Auftritte seien besonders konzertant und melodiös, sagt Zauner. Er bewundert den Musiker: "Es ist sensationell, er ist 84, und sein kreativer Wille und sein pianistisches Vermögen sind fantastisch. Er hat vieles richtig und gut gemacht, auch sein Humor ist bemerkenswert, und alles ist hochsensibel."

Das Interesse am Jazzfestival am Bauernhof in der kleinen Diersbacher Ortschaft Froschau ist nicht zuletzt deshalb wieder weltweit groß. "Das New Yorker Downbeat-Magazin macht die Titelstory über Abdullah Ibrahim bei mir am Festival", sagt Paul Zauner. Auch die "Financial Times", "The Guardian" und mehrere Zeitungen aus ganz Europa haben sich zum Festival angemeldet. "Diese Medien schätzen unser Programm, weil hier so vieles stattfindet, das noch nicht so bekannt ist", sagt Zauner, der selbst alle möglichen medialen Möglichkeiten der Berichterstattung ausnutzen möchte. "Das Festival ist nicht nur wegen der Musik interessant, sondern auch gesellschaftlich relevant geworden", sagt er.

Festival-Leiter Paul Zauner Bild: rokl

Der Festival-Samstag und -Sonntag bieten ebenfalls große Jazz- und Weltmusik, unter anderem von Theon Cross aus Großbritannien am Sonntag, der als Newcomer mit seiner CD auf Platz eins der Charts gelandet ist.

Details zum Programm auf www.inntoene.com

