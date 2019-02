Volleyball-Bundesliga: UVC Ried nach 3:1-Heimsieg vor dem Halbfinal-Einzug

RIED. Vorsprung auf Amstetten beträgt vier Runden vor Ende des Grunddurchgangs bereits acht Punkte.

Gute Blockarbeit bei den Riedern Bild: Franz Kaufmann

"Wir wollen jetzt den nächsten Schritt gehen", sagte Roman Lutz, Sektionsleiter des UVC Weberzeile Ried im Oktober 2018. "Unser Ziel ist, dass wir nicht nur erstklassige Heimevents auf die Beine stellen, sondern in der Bundesliga mittelfristig vorne mitmischen können", sagte Lutz beim Saisonstart.

Rund vier Monate sind seither vergangen und die Mannschaft hat die Erwartungen in der Bundesliga mehr als erfüllt. Am Samstagabend kam es in der Messehalle 18 zum direkten Duell um den vierten Platz. Gegner war Amstetten. Die Niederösterreicher standen unter Druck, der Vorsprung der Rieder betrug vor dem Spiel bereits fünf Punkte. Amstetten begann stark und holten sich den ersten Durchgang mit 25:19. Ab dem zweiten Satz übernahmen dann die Rieder klar das Kommando. Lautstark angefeuert von fast 400 Fans holten sich die Innviertler die Sätze zwei bis vier und gingen als 3:1-Sieger vom Platz.

Video: Die Schlussphase des Matches

Das Halbfinale vor Augen

Spannend wurde es im vierten Satz, die Amstettner kämpften sich immer wieder zurück. Den dritten Matchball verwerteten die Rieder zum viel umjubelten Sieg. Zum Mann des Spiels wurde Angreifer Tomasz Rutecki gewählt. Vier Runden sind im Grunddurchgang noch zu absolvieren. Der Vorsprung des UVC Ried auf Amstetten beträgt nach dem klaren Heimsieg bereits acht Punkte, damit ist der Einzug in das Halbfinal-Playoff so gut wie sicher. In diesem würden die Innviertler auf den Sieger des Grunddurchgangs, also Aich-Dob, treffen.

Ins Finale steigt jene Mannschaft auf, die zuerst drei Begegnungen gewonnen hat. Im Grunddurchgang absolviert der UVC Ried noch vier Heimspiele gegen Aich/Dob (2. März), Graz (6. März), Weiz (9. März) und Waldviertel (13. März).

Video: Der dritte Matchball für den UVC Ried

