Vichtenstein ging bei Ortsbildmesse als Innviertel-Sieger hervor

Mehr als 70 ausstellende Gemeinden und Vereine nahmen an der landesweiten Ortsbildmesse in Freistadt teil. Heuer wurde zum ersten Mal ein Ortsbildpreis vergeben, um bereits umgesetzte, innovative Entwicklungsprojekte mit Vorbildcharakter zu prämieren.

Damit soll vor allem auch das ehrenamtliche Engagement rund um die Gestaltung der Ortszentren gewürdigt und vor den Vorhang geholt werden. Der Viertelsieger aus dem Innviertel kommt aus Vichtenstein – mit dem Projekt "Der Mensch im sozialen Raum – Jugendliche mit Beeinträchtigungen betreiben einen Dorfladen". Gleich mehrere Fliegen seien hierbei mit einer Klappe geschlagen worden: Die leer stehenden Räume der ehemaligen Postfiliale im Gemeindeamt von Vichtenstein in zentraler Ortslage wurden einer Nachnutzung zugeführt, ein fehlender Nahversorger wurde ins Zentrum der Gemeinde geholt, gemeinsam mit der Lebenshilfe Münzkirchen wurden Menschen mit Beeinträchtigungen in die Mitte der Gesellschaft geholt. Und für regionale Direktvermarkter wurde eine Vermarktungsplattform geschaffen, denn das Sortiment besteht ausschließlich aus Produkten regionaler Direktvermarkter. "Ortskernbelebung braucht nicht nur bauliche Maßnahmen. Ortskernbelebung braucht vor allem Menschen, die an eine Idee glauben, Überzeugungsarbeit leisten und Akzeptanz von Projekten schaffen", so Landesrat Markus Achleitner bei der Verleihung des Preises, der mit 2000 Euro Prämie verbunden ist.

Aus Innviertler Sicht neu in den Verein für Dorf- und Stadtentwicklung aufgenommen wurde nun Eggelsberg.