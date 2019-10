Verletzte bei Auffahrunfall auf Mattseer Landesstraße

Die 41-Jährige aus dem Bezirk Ried fuhr mit ihrem Pkw auf der Mattseer Landesstraße von Pfaffstätt kommend in Richtung Schalchen. Im Gemeindegebiet Mattighofen hielt sie ihr Fahrzeug an, um an der Kreuzung mit dem Höpflingerweg nach links abzubiegen. Zur selben Zeit fuhr eine 59-Jährige aus dem Bezirk Braunau mit in ihrem Pkw dahinter in dieselbe Richtung und fuhr auf. Beide Fahrzeuge wurden an den Fahrbahnrand geschleudert.

Die 59-Jährige musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde vom Notarzt erstversorgt und von der Rettung in das Krankenhaus nach Braunau gebracht.