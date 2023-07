SV Ried: Verhandlungen mit Mittelstürmer laufen

Rund 800 Besucher kamen am Freitagabend in die Innviertel-Arena, um der SV Guntamatic Ried beim Testspiel gegen den deutschen Drittligaverein Unterhaching auf die Beine zu sehen. Die Rieder gingen bereits nach fünf Minuten durch ein Eigentor von Unterhachings Verteidiger Markus Schwabl in Führung.

Zuvor hatte SVR-Neuzugang Marc Andre Schmerböck den Ball in die Mitte gebracht. Wenige Minuten später glich Unterhaching aus. Den Siegestreffer erzielte der Drittligist aus Bayern in der 82. Minute per Elfmeter. Rieds Arjan Malic ging zuvor ungeschickt in einen Zweikampf.

"Es gibt noch Luft nach oben, weil wir nicht immer die passenden Lösungen gefunden haben", sagte SV-Ried-Sportdirektor Wolfgang Fiala im OÖN-Interview nach dem Spiel. Bereits Freitagmittag testete der restliche Teil des Kaders in Windischgarsten gegen Debrecen. Die Ungarn entschieden das Spiel mit 1:4 für sich. Bei den Riedern stand mit Sanin Muminovic ein Linksverteidiger als Probespieler auf dem Prüfstand. Der 32-Jährige konnte nicht überzeugen, er ist kein Thema mehr.

Heute Abend testen die Jungen Wikinger um 18 Uhr in Andorf gegen den spanischen Top-Verein RCD Mallorca. Möglicherweise erhält auch der eine oder andere Spieler der ersten Mannschaft einige Einsatzminuten. Der Fokus von Cheftrainer Maximilian Senft liegt aber schon voll und ganz auf dem Saisonauftakt im ÖFB-Cup am kommenden Samstag (20.30 Uhr) beim Regionalligaverein Wels. "Uns erwartet ein sehr umkämpftes Spiel gegen eine starke und extrem motivierte Welser Mannschaft. Der Kader hat wahrscheinlich die Qualität für die zweite Liga. Ich erwarte mir, dass wir in Sachen Motivation und Laufbereitschaft noch mehr auf den Platz bringen als Wels", sagt Fiala, der mit viel Intensität noch auf der Suche nach zwei Verstärkungen ist.

Warten auf den Mittelstürmer

Oberste Priorität hat ein Mittelstürmer, zudem wird noch ein linker Innenverteidiger geholt. "Wir sind in Verhandlungen mit dem einen oder anderen Stürmer. Ich hoffe, es geht sich bis zum Cupspiel aus", sagt Fiala. Gesucht wird ein körperlich starker Spieler, der den Ball mit dem Rücken zum Tor gut abschirmen kann, schnell und torgefährlich ist. "Wahrscheinlich suchen drei Viertel aller Teams weltweit so einen Spielertypen", sagt Fiala.

Dem Vernehmen nach steht man mit einem ausländischen Stürmer schon seit längerem in sehr engem Austausch. Es dürfte intensiv verhandelt werden. "Hier geht es darum, mit dem richtigen Feingefühl zu verhandeln. Ich bin zuversichtlich", sagt Fiala.

