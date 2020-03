Streit eskalierte - 56-Jähriger warf mit Küchenmessern nach Bekannten

Ein 56-jähriger Österreicher hatte mit einem 37-Jährigen aus Nigeria und einem Paar in einer Wohnung in Ried im Innkreis nicht wenig Alkohol konsumiert, als die Situation immer mehr eskalierte. Auf verbale Streitigkeiten folgten Drohungen mit einem Messer seitens des 56-Jährigen - er drohte den drei restlichen Anwesenden mit dem Umbringen. Nachdem diese fluchtartig die Wohnung verließen, warf er ihnen noch zwei Küchenmesser nach. Auch die gerufenen Polizisten empfing der 56-Jährige mit einem Messer in der Hand und drohte diese umzubringen. Er wurde festgenommen. Ein Alkovortest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Gegen den 56-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und er wurde in die Rieder Justizanstalt eingewiesen.

