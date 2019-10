"Sind das Rückgrat der Unternehmen"

Kaum ein Lehrling, der nicht eine Lehrlingsmesse besucht hat, sagte kürzlich Wirtschaftskammer-Obmann des Bezirkes Braunau, Klemens Steidl. Bei Fabian Landerdinger war es nicht anders. Einst interessierter Schüler, heute engagierter Kfz-Technik-Lehrling: Vor zwei Jahren selbst noch Besucher der Lehrlingsmesse, stand er am Wochenende hinter dem KTM-Messestand und präsentierte souverän die vielen Ausbildungsmöglichkeiten in der "orangen Welt". Am Wochenende hatten angehende Nachwuchsfachkräfte wieder die Möglichkeit, bei der Lehrlingsmesse in Braunau Betriebe und Berufe kennenzulernen.

Verena Frauscher und Christoph Preishuber von Führer Holzbau GmbH Bild: Geiring, mahu

An die 40 Unternehmen stellten mit der Hoffnung aus, Lehrlinge zu finden. Fabian war nicht der einzige Auszubildende, der über "sein" Unternehmen informierte. Lehrlinge sind gute Gesprächspartner für Jugendliche. Auch bei Führer-Holzbau waren die Jungen am Werk. "Ich denke, die Hemmschwelle ist geringer", sagt Verena Frauscher, Tochter des Geschäftsinhabers der Führer Holzbau GmbH in Aspach. Verena lernt Zimmerei-Technikerin, arbeitet sowohl am Bau als auch im Büro und hofft nach der Messe auf neue Kollegen: "Wäre schon toll, wenn wir hier ein paar Jugendliche motivieren könnten." Führer-Holzbau, der Spezialist für Wintergärten, Terassenlösungen, Wohnraumerweiterung, ... war zum ersten Mal Aussteller bei dieser Messe.

Lehrlinge präsentierten ihre Berufe. Bild: Geiring, mahu

WK-Bezirksstellenleiter Klaus Berer betonte die Bedeutung der Lehrlingsausbildung: "Die Lehre ist ein Erfolgsmodell. Diese duale Ausbildung gibt es nicht in jedem Land. Unternehmen sind das Rückgrat der Wirtschaft, Lehrlinge das Rückgrat der Unternehmen." Vor 13 Jahren organisierte die Wirtschaftskammer die erste Lehrlingsmesse – eher prophylaktisch. Welch brennendes Thema Fachkräftemangel in Unternehmen tatsächlich war und ist, zeigte sich rasch am Zuspruch.

Lehrlingsmesse Mattighofen: 15. u. 16. November