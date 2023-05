Schlafenden Festbesucher von Auto gestoßen: 19-Jähriger angezeigt

Was war passiert? In der Nacht auf den 29. April, zwischen drei und vier Uhr Früh, kamen ein 19-jähriger Salzburger und dessen Freunde an einem geparkten Auto vorbei. Auf der Motorhaube saß ein betrunkener 22-Jähriger, der dort auf dem Nachhauseweg eingeschlafen war. Die drei Fremden - ebenfalls stark alkoholisiert - kamen auf die Idee, den schlafenden Mann vom Auto zu stoßen.

Beim Sturz auf den Boden verletzte sich der 22-jährige Deutsche. Er setzte sich zur Wehr, wollte auf den 19-Jährigen losgehen. Dieser hielt den Verletzten gewaltsam an den Oberarmen zurück und nahm ihn in den "Schwitzkasten". Der Angreifer (19) aus dem Bezirk St. Johann im Pongau wurde angezeigt.

Das Opfer hatte angegeben, sich bewusstlos gestellt zu haben. Dann seien der Angreifer und dessen Freunde geflüchtet. Das Auto hatte weder dem Opfer noch den Angreifern gehört.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper