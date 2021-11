Rund 2000 aktive Corona-Fälle im Bezirk Braunau

Eine Sieben-Tages-Inzidenz, die 1000 weit überschreitet, die Zahl der aktiven Fälle, die im Laufe des heutigen Tages wahrscheinlich die 2000-Marke knackt (1954 Fälle, Stand heute Morgen) und ein stark ausgelastetes Spital: Die Corona-Lage im Bezirk Braunau spitzt sich weiterhin zu. Laufend werden Veranstaltungen abgesagt und verschoben, die Lage sei zu prekär, auch viele Quarantäne-Bescheide machen oft einen Strich durch die Planungen.

Die 2G-Regel und 3G am Arbeitsplatz führten in den vergangenen Tagen zu langen Wartezeiten in den Test- und Impfzentren. Lange Schlangen bildeten sich vor der Teststation in der Sepp-Öller-Halle in Mattighofen (teilweise bis zu zwei Stunden Wartezeit), aber auch in Braunau, wo im Stadttheater getestet wird (PCR- und Schnelltests). Neben den Wartezeiten wird in Braunau auch zunehmend das Parkplatzproblem kritisiert.

PCR-Tests in Eurospar-Märkten

Das Land will Abhilfe schaffen und erweitert daher stufenweise das PCR-Testangebot mit Gurgeltests. 10.000 PCR-Testsets pro Woche werden seit gestern an neun Standorten im Land vergeben, darunter auch in Spar-Märkten im Innviertel. Erhältlich sind diese im Eurospar Altheim, Eggelsberg und Mattighofen sowie in Ried, Andorf und Schärding. Die Proben werden täglich um 10 Uhr abgeholt (ausgenommen Sonn- und Feiertage). Mehr Infos sowie die genaue Vorgangsweise sind unter ooe-gurgelt.at ersichtlich.

Auch das Impfangebot wird erweitert, am Wochenende findet ein landesweites Impfwochenende statt. Geimpft wird in den Impfstrassen, in Impfbussen und in mehreren Ordinationen im Bezirk Braunau sowie im Krankenhaus St. Josef. Die Termine werden auf der Homepage des Landes laufend erweitert, alle Details gibt es unter land-oberoesterreich.gv.at.

Die Corona-Hotspot-Gemeinden des Bezirkes prozentuell gemessen an der Einwohneranzahl waren mit Stand heute St. Veit (5,7 Prozent der Bevölkerung infiziert), Jeging (5,6 Prozent), Auerbach (4,5 Prozent), Pischelsdorf (4,4 Prozent) und Perwang (4,2 Prozent). In den drei Städten: Braunau mit 178 Fällen, das ist ein Prozent der Einwohner, Altheim mit 117 Fällen, also 2,4 Prozent der Einwohner, Mattighofen mit 101 Fällen und somit 1,5 Prozent der Einwohner.

Im Krankenhaus Braunau St. Josef mussten laut Spitalssprecher Christian Huber gestern 40 Menschen mit Corona behandelt werden, davon sechs auf der Intensivstation.