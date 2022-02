"Die Anfangswochen waren schon sehr speziell, das war halt etwas total anderes als in Deutschland. Bei gewissen Auswärtsspielen, bei denen kaum Fans anwesend waren, habe ich mich schon gefragt, was denn hier los ist. Zum Glück war das bei den Heimspielen in Ried ganz anders, dort war die Stimmung immer gut", erinnert sich Rainer Schütterle (55) an seinen Wechsel aus Deutschland zur SV Ried im Sommer 1996 zurück.