Projektideen mittels Kurs umsetzen

Mit dem Lehrgang "Co-Design Zukunft" will die Inn-Salzach-Euregio ab Jänner in fünf Modulen engagierten Menschen ein Rüstzeug geben, um die Region mitzugestalten. Ein wesentlicher Baustein ist, Ideen für konkrete Projekte einzubringen und diese dann in Vereinen und Initiativen umzusetzen. Der Lehrgang soll das notwendige Handwerkszeug wie Beteiligungsmethoden und Projektmanagement näherbringen, so Regionalmanagerin und Lehrgangsleiterin Stefanie Moser.

Info-Abend am 30. Oktober

Die Bandbreite an möglichen Projektthemen sei groß und reiche von der Gründung eines Waldkindergartens über die Organisation eines Repair-Cafés bis hin zum Genossenschafts-Bioheizkraftwerk oder zum Aufbau einer Foodcoop.

Sollten Interessierte kein eigenes Projekt umsetzen wollen, gibt es auch die Möglichkeit, gemeinsam an Themen zu arbeiten. "Jedenfalls werden die Teilnehmer bereits von Beginn an bei ihrem Praxisprojekt unterstützt – von der Themenfindung bis zur Umsetzung. Es kann jeder mit dabei sein, der neugierig ist auf neue Kreativ- und Beteiligungsmethoden, dieses Wissen auch praktisch anwenden möchte und motiviert ist, Projekte anzugehen und dabei Gleichgesinnte in der Region kennenlernen mag." Die jeweilige Projektidee sollte einen regionalen Bezug haben, ein Zukunftsthema aufgreifen und einen zeitlich überschaubaren Rahmen haben.

Am 30. Oktober findet im Fill Future Dome ab 16 Uhr eine Informationsveranstaltung statt, bei der Stefanie Moser gemeinsam mit Kollegin Verena Obermaier umfassend in den Co-Design-Kurs Einblick gibt. Die Anmeldung für den Lehrgang selbst ist bis 5. Dezember möglich.