Professionell begleitete Suche nach dem passenden Arbeitsplatz

Das Team vom IAB Schärding in der Eduard-Kyrle-Straße 1

Mit aktualisiertem Angebot legt sich das Institut für Ausbildungs- & Beschäftigungsberatung (IAB) im Bezirk Schärding ins Zeug, um Arbeitsuchende und Arbeitgeber in Kontakt zu bringen. Im Auftrag und in enger Kooperation mit dem Arbeitsmarktservice (AMS) bietet das IAB mit seinen Beraterinnen mehrere Dienstleistungen an, darunter Beratung zu Ausbildungsmöglichkeiten, Bewerbungstraining und Unterstützung bei der Suche nach einem Praktikum oder einer Anstellung.

Im Perspektivencheck werden die individuellen Arbeitsmarktchancen abgeklärt, in Einzelgesprächen die individuellen Stärken und Interessen erfasst und gemeinsam Ziele festgelegt. Auf dieser Grundlage geht es an die Suche nach passenden Ausbildungs- oder Arbeitsplätzen.

Auch FrauenBerufsZentrum

Neben den Angeboten der Jobfit- Bewerbungsberatung bietet das IAB in Schärding auch im Rahmen des FrauenBerufsZentrums (FBZ) Beratung und Workshops zu verschiedenen Themen an: Frauen erfahren mehr über verschiedenste Berufsbilder und informieren sich über Praktikums- und Jobmöglichkeiten.

Die Berufsberatung ist auf die Bedürfnisse und Ziele jeder einzelnen Frau abgestimmt. Über das FBZ können auch Weiterbildungen in Anspruch genommen werden, um die Karrierechancen zu verbessern. Seit Herbst 2022 widmet sich ein "green jobs"-Programm besonders Berufsbildern und Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich der Nachhaltigkeit. Ein eigener Infotreff steht allen interessierten Frauen jeweils freitags von 8 Uhr bis 11 Uhr zur kostenfreien Teilnahme offen, unabhängig davon, ob sie bereits Kundinnen des IAB oder beim AMS in Beratung sind. Ziel ist, sich über berufsrelevante Themen zu informieren und austauschen zu können.

Beim kostenfreien FrauenProgrammierTreff lassen sich Erfahrungen im Bereich Programmierung sammeln und digitale Kompetenzen erweitern: Er findet jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat von 14 bis 16 Uhr abwechselnd online und in den Räumen des IAB Schärding statt.

