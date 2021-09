Neuer Raiffeisen Volleydome in Ried: Erster Aufschlag erfolgt

Rund sieben Monate sind seit dem Spatenstich für den neuen "Raiffeisen Volleydome" in Ried vergangen. Am Mittwochabend wurde die neue Halle, die 1100 Fans Platz bietet, mit dem Freundschaftsspiel zwischen dem UVC Weberzeile Ried und dem internationalen Top-Team Budweis vor rund 700 Zuschauern offiziell eröffnet. Möglich wurde der Bau der neuen Halle durch die Unterstützung des Landes Oberösterreich, des Bundes und der Sportunion Ried.

Zwei Drittel der Baukosten von rund 2,8 Millionen Euro übernahm das Land OÖ. Seit 2016 spielt der UVC Ried in der Bundesliga, der Bau der Halle ist der nächste Meilenstein in der Vereinsgeschichte. Auch das österreichische Nationalteam wird in Zukunft häufiger in Ried spielen. "Wir brauchen nicht nur im Zentralraum, sondern auch in den Regionen hochklassige Sportstätten. Wenn in diesen dann auch noch das Nationalteam aufschlägt, ist das für den Volleyball-Nachwuchs eine zusätzliche Motivation", sagt Sport-Landesrat Markus Achleitner.

Freundschaftsspiel gegen Budweis

"Für uns geht mit dem heutigen Tag ein sportlicher Traum in Erfüllung. Danke an das Land OÖ, den Bund, die Sportunion und die Stadt Ried, dass sie dieses Projekt ermöglichen. Wir wollen das Vertrauen in unseren Verein mit nachhaltiger Arbeit zurückzahlen", sagten Roman Lutz, Sportchef der Rieder Volleyballer, und Vorstand Wolfgang Puttinger, dem Hauptinitiator des Projekts Volleydome.

Bereits am kommenden Samstag, 25. September, findet im Volleydome um 18 Uhr das erste Bundesligaspiel statt. Gegner ist Amstetten. Tickets gibt es unter uvc-tickets.at.

Video: Die ersten Ballwechsel in der neuen Rieder Volleyballhalle

Video: Volleyballstimmung in Ried