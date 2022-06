Neue Strandbar am Prameter Badesee eröffnet

Sommer, Sonne, Strand. Dafür muss man nicht mehr in die Ferne schweifen. Seit Pfingstsonntag ist das am Prameter Badesee möglich – dank Martina Gadermayr. Die ehemalige Betreiberin des „Stehachterl“ in Ried führt seit gut einer Woche mit ihrem Partner Manuel Philipp die Strandbar „m2“ („das steht für Martina und Manuel“) am Badesee. Mit Beginn der Sommerferien übernimmt sie außerdem den Kiosk auf der gegenüberliegenden Seeseite.

Im Angebot: kühle Getränke, Snacks, hausgemachte Mehlspeisen, Softeis und vieles mehr. Dazu gibt es einen eigens mit Sand präparierten Bereich inklusive gemütlicher Sessel. Innerhalb von nur zehn Tagen hat die Unternehmerin das alles auf die Beine gestellt. „Das war extrem stressig, aber ich hatte viele nette Menschen, die mich unterstützt haben. Gemeinsam haben wir es geschafft, alles rechtzeitig zu Pfingsten fertig zu bekommen“, freut sich Gadermayr.

Martina Gadermayr (li.) und Manuel Philipp betreiben die Strandbar "m2" Bild: Privat

Ganz fertig sind die beiden Betreiber allerdings noch nicht. „Wir wollen den Bereich um die Strandbar noch gemütlicher machen. Das war in der Kürze der Zeit noch nicht möglich, wird aber demnächst nachgeholt“, sagt die Innviertlerin.

Mit angepackt hat auch Eduard Seib, Bürgermeister der Gemeinde Pramet. Er hatte der Gastronomin das Angebot gemacht, die Bar und den Kiosk am Badesee zu pachten. Möglich ist das, weil die Gemeinde beides aus dem Insolvenzverfahren der Seeklause herausgesteigert hat. „Es gab insgesamt drei Bewerber, aber Martina Gadermayr hat vor ein paar Jahren schon einmal Interesse geäußert. Deshalb habe ich sie zuerst kontaktiert. Dass es so wunderbar funktioniert und alles in kürzester Zeit fertig war, freut uns natürlich sehr. Diese Infrastruktur ist für die Gäste enorm wichtig. Ohne kommen sie nicht“, sagt Seib.

Was mit dem Gasthaus an sich in Zukunft passiert, steht aktuell noch nicht fest. „Sollte sich ein Käufer finden, werden wir natürlich ihm oder ihr die beiden Kioske anbieten. Man kann einem Gasthaus schließlich keine Konkurrenz vor die Türe stellen. Aber bis es so weit ist, freuen wir uns sehr, mit Martina die perfekte Betreiberin der Kioske gefunden zu haben. Wie gut es läuft, haben die vergangenen Tage gezeigt“, sagt Seib.