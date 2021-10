Modellbaumesse lockt nach Ried

In den RC-Modellbau-Hallen und im Freigelände präsentieren ferngesteuerte, voll funktionstüchtige Modelle Darbietungen an Land, im Wasser und in der Luft.

Im Bereich Plastik- und Kartonmodellbau werden internationale Modellbauer ihr Können zeigen. Die Ausstellung in diesem Bereich gehört zu den größten im deutschsprachigen Raum.Der Modellbahnclub Ried präsentiert erstmals das Gelände der Brauerei Ried im Maßstab 1:87. Die Messe hat an beiden Tagen von 9 bis 17 Uhr geöffnet, es gilt die 3-G-Regel. Vergünstigte Online-Tickets gibt es unter www.modellbau-ried.at