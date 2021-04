Mehr als 300 Schnupperplätze im Innviertel

So sind der Berufsorientierungs- und der Schnupperprozess für viele Jugendliche beinahe zum Erliegen gekommen. Der Einstieg in eine Lehrlingsausbildung ist schwieriger geworden. Die Wirtschaftskammer Oberösterreich hat deshalb gemeinsam mit mehreren Partnern wie AK, AMS und der Bildungsdirektion die Initiative "OÖ schnuppert" gestartet, um den Jugendlichen die Ausbildungschancen aufzuzeigen und den Kontakt zwischen Lehrstellensuchenden und den Ausbildungsbetrieben wieder in Schwung zu bringen.

Unter www.ooe-schnuppert.at gibt es neben einer Schnupperplatz-Übersicht auch viele Informationen für Jugendliche. In den drei Innviertler Bezirken Braunau, Ried und Schärding werden derzeit rund 300 Schnupperplätze angeboten, das Angebot wird laufend erweitert.