"Sie sind gefragt, denn Sie sind unsere Fachkräfte von morgen", so Josef Heißbauer, Obmann der Wirtschaftskammer Ried mit einem Aufruf an die Jugendlichen, die Lehrlingsmesse zu besuchen, die am 22. November von 13 bis 18 Uhr und am 23. November von 9 bis 14 Uhr in der Rieder Messehalle 15 stattfindet.

"Eine Lehre ist heutzutage nicht nur der Einstieg ins Berufsleben, sie ist für junge, dynamische, ambitionierte Leute die Karrierebasis mit vielen Perspektiven", so Heißbauer. Denn die Lehre mit Matura, die neue Gleichstellung des Meisters mit dem Ingenieur und dem akademischen Bachelorabschluss eröffnen neue Chancen auf dem weiteren Lebens- und Berufsweg, so Heißbauer. Dazu komme die Duale Akademie, die für Maturanten, Studienabbrecher oder Berufsumsteiger neue Karrieremöglichkeiten eröffne.

Insgesamt 65 Aussteller – Betriebe, Schulen und Institutionen – geben heuer Hilfestellung bei der Berufsentscheidung, stehen für Fragen rund um die Berufsausbildung, Schnuppermöglichkeiten und Karriereperspektiven zur Verfügung. "Es können zudem Handwerksberufe gleich ausprobiert, Exponate besichtigt und Neigungen/Interessen per Computertest abgecheckt werden."

Ein Reportageblock, der sich via www.berufserlebnistage-ried.at herunterladen lässt, bietet die Möglichkeit, sich im Vorfeld auf die Messe zielorientiert vorzubereiten. Zusätzlich gibt es Tipps zur richtigen Bewerbung, zur Karriere mit Lehre, Informationen über die "Lehre mit Matura" und die Duale Akademie.