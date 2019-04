Landesliga West: Altheim gegen Andorf wird Schicksalsspiel

Für beide Teams geht es um "big points". Der SK Schärding startet ins erste Heimspiel mit neuem Trainer.

Jacob Manetsgruber (Bildmitte) setzt sich in dieser Szene gegen zwei Esternberger Verteidiger durch. Bild: Furtner

Rund 750 Zuseher zog es am sonnigen Samstagnachmittag nach Andorf, wo die Union Esternberg im Derby zu Gast war. Während der FCA ganz vorne in der Tabelle mitmischt, stecken die Sauwaldveilchen mitten im Abstiegskampf. Doch die Hausherren hatten in der Vorwoche eine herbe Niederlage in Ostermiething einstecken müssen, die Elf von Thomas Paminger reiste hingegen nach dem überraschend klaren Heimsieg über den Tabellenführer aus Mondsee mit viel Selbstvertrauen nach Andorf. Diese Vorzeichen machten sich auch im Spiel bemerkbar, waren die Gäste in vielen Phasen präsenter. Bei ausgeglichenem Chancenverhältnis hätte das Derby aber sowohl in die eine als auch in die andere Richtung enden können, zeigte man sich letztlich in beiden Lagern zufrieden mit der leistungsgerechten Punkteteilung.

Der FC Andorf trifft nun bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) auswärts auf den SK Altheim, wo man mit einem Sieg zumindest zwischenzeitlich die Tabellenführung wieder übernehmen könnte, ehe Mondsee tags darauf in Pettenbach zu Gast ist.

Nach vier Punkten gegen die beiden Mannschaften, die die Liga anführen, wartet auf die Union Esternberg in der nächsten Runde wieder ein Duell mit einem direkten Konkurrenten. Der ATSV Sattledt hält derzeit bei 20 Zählern und hat den ersten Nichtabstiegsplatz inne, könnte die Paminger-Elf am Samstag (16.30 Uhr) den Gegner mit einem Heimsieg mit in den Abstiegskampf ziehen. Eine Niederlage sollte man sich aber nicht erlauben, würde Sattledt mit 9 Punkten Abstand davonziehen.

Das erste Spiel nach der Ära Roland Hofpointner endete für den SK Schärding mit einem überraschend klaren Auswärtserfolg, konnte man doch den bis dahin in dieser Saison zuhause noch ungeschlagenen SC Schwanenstadt verdient mit 3:0 besiegen. Unter der Leitung von Interimstrainer Thomas Froschauer präsentierten sich die Barockstädter stark, ließen nach früher Führung hinten nichts anbrennen und machten in der Schlussphase in Überzahl alles klar. Zwar noch nicht auf der Bank, aber bereits vor Ort war bei diesem Spiel mit Bernhard Straif auch der neue Trainer des SK Schärding, der am Dienstag offiziell übernahm und bereits die ersten beiden Einheiten absolvierte. Zuletzt war er als Co-Trainer bei Blau-Weiß Linz in der zweithöchsten Liga tätig, ehe er sich vor rund einem halben Jahr eine Auszeit nahm. Am Freitagabend (19.15 Uhr) empfangen die Schärdinger zuhause den FC Braunau.

