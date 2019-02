KTM-Wohnprojekt: Bei der Präsentation ging’s heiß her

MUNDERFING. Anrainer äußerten Sorgen und Kritik – Start mit 60 Wohnungen.

KTM-Chef und Projektbetreiber Stefan Pierer vor Plänen, die den Schattenwurf der geplanten Mehrparteienhäuser darstellen. Bild: OÖN-rasc

Auf den ehemaligen Kletzl-Gründen zwischen Althöllersberg und Höllersberg sollen Wohnungen entstehen, vor allem für KTM-Mitarbeiter, die Braunauer Warte berichtete. KTM-Chef Stefan Pierer betonte bei der Präsentation am Dienstagabend in Munderfing, dass es wichtig sei, künftigen Mitarbeitern Wohnraum anbieten zu können. Anrainer der bestehenden Siedlungen stellten viele Fragen und äußerten auch heftige Kritik.

Die Höhe der Mehrparteienhäuser, die Verkehrssituation, Auswirkungen auf das Grundwasser und bei Hochwasser wurden hinterfragt. Betreiber Pierer, Architekt Peter Wimmesberger, Raumplaner Mario Haider, Geotechniker Alexander Tauchmann und Projektbegleiter Christoph Isopp gaben Antworten: 12,5 Meter Firsthöhe, keine Auswirkungen auf das Grundwasser, Erschließung über eine eigene Zufahrtsstraße mit Einfahrten in die Tiefgarage. Zuerst werde die Brücke gebaut, die dann auch schon von den Baufahrzeugen benutzt werden könne.

Bürgermeister Martin Voggenberger betonte, dass der Ortsbildbeirat beigezogen und Änderungswünsche bereits eingearbeitet wurden, etwa eine geringere Bebauungsdichte und – einzigartig – zwölf Meter Abstand zu den bestehenden Wohnhäusern. Die Einleitung der Umwidmung steht bei der nächsten Gemeinderatssitzung auf der Tagesordnung.

Dass jemand, der viel Geld habe, einen Nutzgrund kaufen dürfe, der dann umgewidmet wird, kritisierte eine Anrainerin bei der Präsentation, stellte den Nutzen des Projekts in Frage und erhielt Beifall. "Ich will nicht, dass ein Wohnblock vor meinem Haus steht", so eine weitere Aussage. Gegen das Zubetonieren generell und dass lieber auf der anderen Straßenseite in Schalchen gebaut werden solle, sagten andere.

Etwa 60 Wohnungen sollen in der ersten Bauphase entstehen, die zwei Jahre dauern werde, informierte Pierer, insgesamt maximal 180. Geplant sind auch öffentlich nutzbare Räume und Flächen.

