Kollision mit Pkw: Radfahrer erlitt schwere Kopfverletzungen

Der Unfall ereignete sich gegen 12.10 Uhr in der Ortschaft Haselbach. Ein 52-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Ried fuhr in den dortigen Kreisverkehr ein und wollte diesen geradeaus verlassen. Beim Durchfahren kam es zu einer Kollision mit dem 61-jährigen Radfahrer aus dem Bezirk Braunau. Dieser stürzte und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Er trug laut Polizei keinen Helm. Vier Ärzte, die zufällig an der Unfallstelle vorbeikamen, leisteten Erste Hilfe, ehe der Verletzte ins Krankenhaus Braunau gebracht wurde.