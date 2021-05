"Junges Wohnen" ab Herbst in der Stadt Schärding

"Wir möchten jungen Menschen und Familien mit Kleinkindern das Wohnen in Schärding in komfortablem Wohnraum zu günstigen Preisen ermöglichen", so Bürgermeister Franz Angerer.

Das Grundstück am Kainzbauernweg, das geeignete Infrastruktur aufweise, wurde durch die Stadtgemeinde Schärding angekauft und kann an die jungen Schärdinger heuer im November übergeben werden. Es werden 36 Wohneinheiten jeweils passend für Singles, junge Paare sowie Kleinfamilien geschaffen. "Das Wohnen ist ein echter Kostenfaktor geworden, gerade aber die Jugend benötigt günstige und leistbare Wohnungen", so Angerer.

Die Stadt Schärding habe sich in den vergangenen Jahren im Bereich Neuschaffung von leistbarem Wohnraum enorm entwickelt. "Beim Jungen Wohnen ist kein Eigenmittelersatz zu leisten, die Mietpreise sind auch für junge Erwachsene zu stemmen", sagt Finanzstadträtin Michaela Lechner. Interessierte erhalten am Stadtamt weitere Informationen.