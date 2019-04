Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt

SANKT JOHANN. Putzen, schneiden, basteln, streichen: Die Union Saiga Hans bereitet sich auf den Saisonhöhepunkt – das große ORF-Livespiel gegen Polling (20. April, 15.15 Uhr) – vor

16 Männer, ein Ziel: Das Kobernaußerwald-Stadion bis zum 20. April „herauszuputzen“. Oben rechts: Die Anstoßzeit wurde auf 15.15 Uhr vorverlegt. Unten rechts: Kameramann und Kommentator bekommen einen erhöhten Sitzplatz. Bild: Elisabeth Ertl

Der Klingelton seines Handys ist dieser Tage der ständige Begleiter von Oliver Friedl (24). Zehn Tage haben der Sportliche Leiter der Union St. Johann am Walde und sein Team noch Zeit, um sich auf das Spiel das Jahres vorzubereiten. Zehn Tage, in denen immer neue Fragen auftauchen, Barwägen organisiert, Plakate aufgestellt und Leute zum Aufputzen der Sportanlage eingeteilt werden müssen. Ein Aufwand, den Friedl und Co. gerne betreiben. „Schließlich ist das eine einmalige Chance für uns. Wir als Fußballverein und der ganze Ort können uns im Fernsehen präsentieren“, ist der Sportliche Leiter voller Vorfreude, die sich zunehmend mit gesunder Aufregung mischt. Kein Wunder, denn am Samstag, 20. April, wird das Fußballspiel zwischen Saiga Hans und Polling (2. Klasse West) live auf ORF Sport+ übertragen. Neue Anstoßzeit für dieses besondere Match ist um 15.15 Uhr.

Ein WM-Finale mit „Bonus“

Rückblick: Der 16. Juli 2018 wird den Saiga Hansern noch lange in Erinnerung bleiben. Weniger aufgrund des WM-Finales zwischen Frankreich und Kroatien, vielmehr wegen Florian Augustin. Er entpuppte sich beim WM-Quiz des ORF als Fußballexperte, siegte souverän und durfte somit das Livespiel vergeben. Die Wahl fiel auf die Union St. Johann/W., bei der er früher selbst gespielt hat. „Wir haben uns das Quiz im Fernsehen angeschaut, ihm die Daumen gedrückt und gejubelt, als er sich für Saiga Hans entschieden hat“, erinnert sich Oliver Friedl.

Seither war der ORF schon mehrmals in der 2000-Einwohner-Gemeinde und hat die Union auch zum Trainingslager nach Faak am See begleitet. „Man hat unseren Trainer Mario Krämer beim Kofferpacken und die Mannschaft auf dem Weg zum Trainingslager gefilmt. Die Anreise hat wegen der vielen Stopps ziemlich lange gedauert, war aber lustig“, sagt Friedl. Dort angekommen wartete die nächste Überraschung auf die Fußballer.

Der ehemalige Teamchef und heutige ORF-Experte Herbert „Schneckerl“ Prohaska tauchte bei einem Mittagessen auf, plauderte mit den Kickern und machte anschließend noch per Video Werbung für das Livespiel (zu sehen auf www.nachrichten.at/innviertel). Mehrere Spieler der Union Saiga Hans wurden auch bei ihrer Arbeit von einem Kameramann begleitet. „Es ist toll zu sehen, wie viel Mühe sich der ORF macht. Wir alle sind extrem gespannt auf die Vorberichterstattung. Für uns ist das ja völliges Neuland“, sagt der 24-jährige Sportliche Leiter, der selbst auch auf dem Platz steht.

Bevor sich die Saiga Hanser auf das Fußballspielen konzentrieren können, gibt es noch viele Kleinigkeiten, die erledigt werden müssen. Am Samstagvormittag waren 16 Leute im Einsatz, um Hecken zu schneiden, das Gerüst für Kameramann und Kommentator aufzubauen und das gesamte Kobernaußerwald-Stadion auf Vordermann zu bringen. „Da helfen alle zusammen: Spieler, Funktionäre, Anhänger und ganze Familien. Diese Verbundenheit zeichnet uns als Verein aus“, ist Oliver Friedl, der seit seinem siebten Lebensjahr Mitglied der Union Saiga Hans ist, überzeugt.

500 Zuschauer „wären lässig“

Eine Schätzung, wie viele Leute am Karsamstag wirklich ins Kobernaußerwald-Stadion nach St. Johann/W. kommen werden, fällt dem Sportlichen Leiter schwer. „Das ist stark vom Wetter abhängig. 500 wären schon lässig, vielleicht werden es sogar mehr. Wir sind auf jeden Fall gerüstet.“ Und ganz nebenbei muss sich das Team von Trainer Mario Krämer auch noch auf das Fußballspielen konzentrieren. Nach der knappen 2:3-Niederlage im Hinspiel haben die Saiga Hanser mit Polling jedenfalls noch eine Rechnung offen...

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema