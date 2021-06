Jazz & Gospels beim Picknick Open Air in Raab

Auch der Verein Kunst & Kultur Raab startet wieder durch – und beginnt gleich mit einem Novum. Denn in dieser Live-Performance vor Publikum gab es dieses Konzert bisher in Österreich noch nicht zu hören. Grammy-Preisträger David Murray und Jazzsängerin Chanda Rule gestalten ihr "Gospels & Spirituals" am Samstag, 19. Juni, beim Picknick Open Air im Sparkassenpark Raab (ab 19 Uhr). Bei Schlechtwetter Picknick und Konzert im Saal der Musikschule.

Nur wenige Musiker in der Jazzgeschichte haben sich als produktiver und einfallsreicher erwiesen als der Grammy-Preisträger David Murray, der von vielen als einer der wichtigsten und vielseitigsten Saxofonisten, Komponisten und Bandleader des modernen Jazz angesehen wird. Murray hat eine sehr persönliche Handschrift in der Improvisation perfektioniert, ohne jemals seine Traditionen zu verlassen. Als Sohn eines Organisten der Gospelkirche wuchs er mit Evangelien und Spirituals auf und nahm 1990 ein einzigartiges Spirituals-Album auf.

Chanda Rule ist ein Juwel unter den modernen Jazzsängerinnen. Im Gospel verwurzelt, gefüllt mit Soul und Blues und auch mit einem Touch Jazz gesegnet, trägt sie die Seele in ihrem Herzen und berührt das Publikum mit der Klarheit und Schönheit ihrer Stimme.

Mitzubringen sind Picknickdecke (mindestens 1×1 Meter), Jause, Besteck, Teller und Becher. Getränke sind beim Konzert erhältlich. Kartenvorverkauf: 0650 / 9839989 oder news@kkRAAB.com und bei allen Raibas & öticket-Filialen