Bis in die letzte Ecke besetzt waren die Plätze in Staubers Mostschänke in Weng: Zahlreiche Anrainer trafen sich dort kürzlich zu einem Meinungsaustausch über den zunehmenden Verkehr auf der B148. "Die Straße zu überqueren wird echt zum Geduldspiel", ärgerte sich ein Anrainer, sie alle möchten vorerst anonym bleiben. Die B148 sei auf dem Teilstück von Weng bis Altheim sicher nicht für diese Masse an Verkehr ausgelegt, so der Tenor.