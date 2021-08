Huemer mit starkem Saisonabschluss in Lausanne

TAISKIRCHEN. Es war wohl das bisherige Karrierehighlight der Taiskirchner Sprinterin Ina Huemer. Die 22-jährige Athletin der IGLA long life ging mit der österreichischen Damenstaffel mit Karin Strametz, Magdalena Lindner und Susanne Walli im 4×100-Meter-Staffelsprint beim Diamond-League-Meeting in Lausanne, Schweiz, an den Start. Mit einer Zeit von 44,49 Sekunden verbesserte das Quartett den österreichischen Rekord.

"Es war ein großes Erlebnis für mich, neben Weltmeistern und Olympiasiegern zu starten. Der Rekord war für mich der Abschluss einer extrem starken Saison. Jetzt freue ich mich auf eine Trainingspause und einen Urlaub", sagt Huemer. 2022 will das österreichische Quartett bei der Leichtathletik-EM in München an den Start gehen.