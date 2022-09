Hilfe bei Autismus in der Region

BRAUNAU/LINZ. Mindestens eines von 100 Kindern und Jugendlichen in Österreich ist von einer "Autismus-Spektrum-Störung" betroffen, so Experten: Geholfen wird Betroffenen am Institut für Sinnes- und Sprachneurologie der Barmherzigen Brüder Linz, seit wenigen Monaten ist eine Außenstelle in Braunau in Betrieb. Pandemiebedingt etwas verspätet wurde die Außenstelle an der Ringstraße 45 nun offiziell eröffnet.

Je früher die Anzeichen erkannt werden, umso früher kann mit einer Therapie begonnen werden, so die Experten. Kinder im Alter unter sechs Jahren erhalten je nach Bedarf bis zu zwei Mal pro Woche Therapien nach wissenschaftlich fundierten Konzepten zu Hause, im Kindergarten und ambulant angeboten. Autismus-Spektrum-Störungen sind ein Sammelbegriff für tiefgreifende Entwicklungsstörungen von Sozialkontakt, Kommunikation und Sprache.

Bisher brachte dies lange Fahrzeiten und einen hohen Organisationsaufwand für Familien in Regionen abseits des Ballungsraumes mit sich. Um betroffene Familien näher am Wohnort zu betreuen und dadurch leichter für sie erreichbar zu sein, wurde der neue Stützpunkt in Braunau eröffnet, an dem zwei Therapeutinnen und Eltern-Peers Frühintervention für Kinder mit Autismus und ihre Familien aus dem Innviertel anbieten.