Gottesdienste in Ried nur in Kapuzinerkirche ausgesetzt

RIED. Eine Korrektur müssen wir zu einem Bericht in der heutigen Ausgabe der Rieder Volkszeitung (S. 5) anbringen: Nur in der Kapuzinerkirche findet am Sonntag bis auf Weiteres kein Gottesdienst mehr statt. In der Stadtpfarrkirche werden wie gewohnt sämtliche Gottesdienste gefeiert werden. Sollte die höchstzulässige Gesamtzahl der Gläubigen 100 überschreiten, ist im Pfarrheim eine Ausweichmöglichkeit geschaffen worden. Bitte beachten Sie diesbezüglich die aktuellen Meldungen auf der Homepage und an den Anschlagtafeln.

In der Printausgabe von heute, Donnerstag, wurde irrtümlich berichtet, dass auch der Sonntagsgottesdienst in der Stadtpfarrkirche nicht stattfinden wird.

