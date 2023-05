Glasfaser-Offensive in Obernberg

"Für Obernberg ist dieses Projekt ein Schritt in Richtung Zukunft, der unsere Region als Lebens- und Wirtschaftsraum enorm stärkt", sagt Obernbergs Bürgermeister Martin Bruckbauer zum Spatenstich der Österreichischen Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG).

"Damit profitieren wir als Gemeinde im ländlichen Raum nachhaltig von zuverlässigem Internet", sagt Obernbergs Ortschef.

"Wir freuen uns über den Start der baulichen Umsetzung. In Obernberg realisieren wir unser erstes Bauprojekt im Bezirk Ried und verlegen ganze 45 km an Leitungen", sagt öGIG-Geschäftsführer Hartwig Tauber. Für die öGIG ist es der zweite Baustart im Innviertel. Vor Kurzem wurde der erste Spatenstich in Münzkirchen gesetzt. 1100 Haushalte werden durch die öGIG in Obernberg durch den zu hundert Prozent eigenwirtschaftlichen Ausbau erreicht.

Abschluss bis Sommer 2024

Gemeinsam mit dem Bauunternehmen Hitthaller+Trixl Baugesellschaft m.b.H. verfolgt die öGIG einen konkreten Zeitplan: Bis Sommer 2024 soll das gesamte Projekt abgeschlossen sein. Wilfried Schinnerl von Hitthaller+Trixl bestätigt: "Es freut uns sehr, an diesem Zukunftsprojekt für die Gemeinde Obernberg mitwirken zu können. Gemeinsam mit der öGIG, werden wir den Glasfaserausbau rasch erfolgreich abschließen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper