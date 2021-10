Geld für das Wassernetz

Die Wassergenossenschaft Willing-Ornetsedt erhält eine Sonderförderung des Landes in Höhe von 62.500 Euro – die neu gegründete Wassergenossenschaft in der Gemeinde Zell an der Pram plant, eine dem Stand der Technik entsprechende öffentliche Versorgung aufzubauen, unter anderem, weil es im Trockenjahr 2018 große Probleme bei der Wasserversorgung im Bereich der Ortschaften Willing und Ornetsedt gegeben habe.

Die Wasserversorgung musste während der Problemmonate zur Gänze über Einzelwasserversorgungsanlagen erfolgen.