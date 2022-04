Gastronomisches Comeback in Ried: Der Platzlwirt ist wieder zurück

Ende 2017 endete in Ried eine Wirtshausära. Der von Hans und Barbara Karl geführte „Platzl-Wirt“ in der Linzergasse schloss nach 35 Jahren seine Türen. Im Sommer 2018 eröffnete der Tiroler Bua. Die wenig erfolgreiche Zeit endete in der Schließung im Februar 2021. Nach etwas mehr als einem Jahr kehrt nun im Wirtshaus, das im Besitz der Brauerei Ried ist, wieder Leben ein. Ab sofort heißt das urige Gasthaus wieder Platzlwirt, geöffnet ist an fünf Tagen in der Woche, auch am Sonntag. Mittwoch und Donnerstag bleibt das Lokal mit rund 90 Plätzen innen und 30 im Gastgarten geschlossen.

„Wir sind ein echter Familienbetrieb“, sagen Wirtshauschef Felix Pollhammer (21) und seine Eltern Barbara Pollhammer und Jochen Eder. Das Trio aus Aspach bringt viel gastronomische Erfahrung für die neue Herausforderung mit. Barbara Pollhammer war unter anderem im Yachtclub St. Gilgen und im Gasthof Bauböck in Andorf angestellt.

Jochen Eder sammelte als Serviceleiter im bayerischen Haslinger Hof und als Eventmanager in der Hecke (Bad Füssing) Erfahrung. Der Biersommelier Felix Pollhammer absolvierte im Revital Aspach eine Ausbildung als Restaurantfachmann. Aufgrund der Coronasituation habe man bewusst auf eine große Eröffnung verzichtet. „Wir hoffen, dass das Geschäft in den kommenden Tagen und Wochen gut anläuft“, sagt Eder.

In der Küche setzt man auf regionale und biologische Produkte und viel Bio-Fleisch. „Bei uns wird alles selber gemacht“, sagt Barbara Pollhammer. „Wir bieten bodenständige, gutbürgerliche und saisonale Gerichte an mit dem Hang zur Innovation“, sagt Eder.

„Wollten dieses Lokal haben“

Die Entscheidung, den Platzlwirt zu übernehmen sei rasch gefallen. „Wir haben im Februar auf Facebook eine Anfrage mit dem Inhalt ‘Gastro-Pärchen sucht Lokal“ geschrieben und innerhalb von 24 Stunden hatten wir 17 Angebote. Eines war eben der Platzlwirt“, sagt Jochen Eder. Barbara Pollhammer ergänzt: „Ich war schon vor mehr als 20 Jahren Stammgast beim Platzlwirt. Es war rasch klar, dass wir dieses Lokal haben und führen wollen.“ Mit der Brauerei habe meinen einen großen Partner, der voll und ganz hinter dem gastronomischen Konzept stehe.

„Wir sind froh, dass der Platzlwirt jetzt wieder aufsperrt und hoffen, dass wir alle miteinander eine große Freude mit dem Wirtshaus haben werden“, sagt Christian Aigner, Geschäftsführer der Brauerei Ried.