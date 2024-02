Matthias Ginterseder: Von der Elite-Uni zurück nach Linz

Es sei gut, wieder daheim zu sein. Nach zehn Studienjahren an der ETH Zürich, dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) sowie der UC Berkeley ist Matthias Ginterseder 2022 zurück ins Mühlviertel, zurück nach Gramastetten gekehrt. „Hier sind meine Wurzeln und meine Familie.“ Mit im Gepäck hatte der nunmehr 32-Jährige einen Doktortitel in Chemie – Doktorvater Moungi Bawendi erhielt 2023 den Nobelpreis – und eine Idee. Gemeinsam mit zwei Deutschen gründete Ginterseder