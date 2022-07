Fuß eines 38-Jährigen von Traktor überrollt

Ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Schärding fuhr gestern gegen 13:30 Uhr in Raab mit einem Traktor und transportierte ein Eisengitter. Ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Schärding ging neben der Traktorgabel, um das Gitter zu stabilisieren. Bei der engen Ausfahrt des Hofes wurde der Traktor langsamer, rollte jedoch beim Rechtslenken über den linken Fuß des 38-Jährigen, der dadurch unbestimmten Grades verletzt wurde. Im Anschluss an die Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.