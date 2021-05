Frau stürzte bei Suche nach Hund über steile Innböschung

Die 55-jährige Braunauerin dürfte ihren entlaufenen Hund gesucht haben, als sie gegen fünf Uhr Früh plötzlich die steile und unbegehbare Innböschung hinunterstürzte. Um nicht in den Fluss zu fallen, klammerte sie sich an einen Ast und schrie um Hilfe. Um kurz vor sechs Uhr wurden Anrainer auf die Hilferufe aufmerksam und verständigten die Polizei. Die hilflose Frau wurde schließlich mit einem Feuerwehrboot vom Uferrand zu einem Steg transportiert, von Rettungssanitätern und vom Notarzt versorgt und ins Krankenhaus Braunau gebracht. Die Innviertlerin war stark unterkühlt, berichtet die Polizei am Montag.

