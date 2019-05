Frau konnte nur noch tot aus dem Inn geborgen werden

Laut Angaben der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Braunau wurden die Einsatzkräfte am Mittwochabend um 16:38 Uhr zu einer Personensuche alarmiert. Eine ältere Dame aus dem bayerischen Simbach sei laut Polizei als abgängig gemeldet worden. Nach rund eineinhalb Stunden konnte die Frau in der Nähe des Kraftwerks Frauenstein nur noch tot aus dem Inn geborgen werden. Über die Todesursache ist derzeit noch nichts bekannt.

Neben der Feuerwehr Braunau, die mit 32 Personen, fünf Fahrzeugen und einem Boot am Einsatz beteiligt war, waren auch die Feuerwehren Mining und St. Peter am Hart an der Suchaktion beteiligt.

