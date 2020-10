Faustballer steigen auf

Die zweite Herrenmannschaft der Höhnharter Faustballer hat den Sprung in die 2. Landesliga geschafft. Das Team um Ferdinand Gramiller unterlag zwar beim Aufstiegsturnier Grieskirchen mit 1:2, sicherte sich aber mit einem 2:0-Sieg gegen Kremsmünster den zweiten Aufstiegsplatz. Bereits zuvor hatten sich die Innviertler den Meistertitel in der Bezirksliga gesichert. Auch der Höhnharter Nachwuchs ist in Form. Das männliche U12-Team holte bei den Landesmeisterschaften Silber. "Die Jungs werden uns noch viel Freude machen", sagt Faustball-Sektionsleiter Lukas Diermair.

