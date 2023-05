Innviertler Drogenlenker hatte Schusswaffe im Handschuhfach

Der Vorfall ereignete sich bereits Ende April in der Stadt Braunau. Aus ermittlungstaktischen Gründen gab die Polizei erst jetzt Informationen heraus. Am 27. April gegen 16.45 Uhr bemerkte eine Zivilstreife der Kriminaldienstgruppe Braunau einen Wagen, der auf einem Supermarktparkplatz abgestellt war, der Lenker wartete im Fahrzeug. Kurz darauf beobachteten die Beamten wie ein zweites Fahrzeug kam und der Lenker des parkenden Pkw in das Fahrzeug zustieg. Die beiden Männer hantierten im Fahrzeug, so die Polizei. Nach ein paar Minuten stieg der Mann wieder aus und fuhr mit seinem Auto weg. Wegen des verdächtigen Verhaltens führten die Beamten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Dabei stellten sie fest, dass der Lenker keinen gültigen Führerschein besitzt. Bei einer freiwilligen Nachschau im Auto des Mannes, fanden die Polizisten im Handschuhfach eine CO2 Waffe (Anm. d. Red.: CO2-Waffen nutzen verdichtetes Kohlenstoffdioxid, um Projektile verschießen zu können), sowie eine geringe Menge Crystalmeth (Methamphetamin) und Cannabis.

Der Lenker, ein 45-Jähriger aus Braunau, gab an, kurz zuvor das Methamphetamin von Deutschland nach Österreich eingeführt und einen Teil davon mit dem zweiten Pkw-Lenker, einem 45-Jährigen aus Helpfau-Uttendorf, konsumiert zu haben. Wegen der eingestandenen Suchtgiftbeeinträchtigung wurde der Mann zur klinischen Untersuchung gebracht. Diese bestätigte die Beeinträchtigung. Beide Männer werden der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt.

