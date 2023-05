Vöcklabrucker dealte mit Cannabis, Kokain und Amphetamin

Der 28-jährige Vöcklabrucker ist dringend tatverdächtig zwischen Ende 2021 und Februar 2023 im Bezirk Vöcklabruck einen Suchtmittelhandel mit Cannabiskraut, Kokain und Amphetamin betrieben zu haben. Zwei der mittlerweile ausgeforschten Abnehmer zeigten sich bereits geständig, Cannabiskraut von dem Mann – in einem Fall etwa ein halbes Kilogramm – gekauft zu haben.

Die Ermittlungen gegen den 28-Jährigen begannen, als dieser Mitte Februar in eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle geriet. Offensichtlich war er gerade bei einer Suchtgiftverkaufsfahrt, so die Polizei. In einem Rucksack fanden die Beamten dabei ca. 80 Gramm Cannabis, eine kleinere Mengen Kokain und Amphetamin, einen größeren Bargeldbetrag und eine Vielzahl an leeren Klemmsäckchen (dienen der Portionierung der Drogen zum Verkauf - Anm. d. Red.) und Tablettenkapseln. In der anschließend durchgeführten freiwilligen Nachschau an der Adresse des Mannes konnten weitere Klemmsäckchen (teilweise mit Cannabisanhaftungen) sichergestellt werden. Die Ermittlungen ergaben mehrere Abnehmer.

Der 28-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt. Der Führerschein wurde ihm bei der Amtshandlung, aufgrund Lenkens seines PKWs im durch Suchtmittel beeinträchtigen Zustand, vorläufig abgenommen.

