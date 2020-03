Drei Corona-Fälle in Ried bestätigt: Innviertler waren auf Südtirol-Urlaub

Die Erkrankten seien Teilnehmer einer Südtirol-Reise gewesen, so Pressesprecher Gerhard Hasenöhrl auf OÖN-Anfrage.

Aufregung herrschte am Mittwoch auch an der Neuen Mittelschule der Franziskanerinnen in Ried, nachdem bekannt wurde, dass eine der Erkrankten die Großmutter einer Schülerin ist. "Die Amtsärztin ist involviert und die von den Behörden als notwendig erachteten Sicherheitsmaßnahmen wurden sofort eingeleitet", sagt der Direktor der Schule, Thomas Gerstorfer.

Die Schülerin müsse jetzt erstmal zwei Wochen daheim bleiben. Da es in der Verwandtschaft der Schülerin laut Informationen der Schule einen Corona-Fall gebe, werde das Mädchen jetzt daheim beobachtet. Grund zur Beunruhigung bestehe nicht, sagt Direktor Gerstorfer. "Die Behörde hat alles im Griff, wir halten uns natürlich an alle Vorgaben und Richtlinien. Es gibt für Schüler oder Eltern überhaupt keinen Grund zur Beunruhigung. Ich finde gut, dass diese Schritte gesetzt werden. Natürlich ist dieser Fall ein Thema in der Schule, ich habe heute schon viele Anrufe erhalten. Wir sind in Kontakt mit der Amtsärztin", sagt Thomas Gerstorfer.

Virus trifft auf "Unbefleckte"

Die radikalen Maßnahmen zur Einschränkung seien gerade zu Beginn der Ausbreitung notwendig und sinnvoll, sagt Mikrobiologe Milo Halabi aus Ried. „Das Virus trifft auf eine unbefleckte Gesellschaft, und wir wissen nicht, wie es sich verhält.“ Man wisse auch noch zu wenig über den Erreger: „Man geht davon aus, dass zwei Wochen Inkubationszeit bestehen, recht viel mehr weiß man aber noch nicht.“ Die Einschränkungsmaßnahmen im öffentlichen Leben seien daher unbedingt notwendig, so Halabi, der auch sagt: „Hut ab vor der italienischen Regierung, dass sie diese Maßnahmen gesetzt hat.“

Nachweis innerhalb drei Stunden

Bei Personen mit Corona-Verdacht nimmt ein Spezial-Trupp des Roten Kreuzes einen Nasen- oder Rachenabstrich, der durch eine spezielle Untersuchungsmethode (PCR) auf Erreger getestet wird. "Der positive Nachweis liegt dann innerhalb drei bis vier Stunden vor", sagt der Mediziner.

Das Krankenhaus Ried bat am Mittwoch via Facebook darum, von Krankenbesuchen bis auf Weiteres abzusehen. Auch alle öffentlichen Informationsveranstaltungen des Spitals wurden abgesagt.

