Diebe nach kurzer Fahndung festgenommen

PALTING. Auf der Suche nach einem Objekt, in das sie einbrechen können, fuhren am Samstag zwei Rumänen durch den Flachgau und das Innviertel. In Palting stahlen sie aus einem Geschäft die Kassa.

Der 28-jähriger rumänische Staatbürger aus London und der 27-jährige rumänische Staatsangehöriger aus Dortmund fuhren am Samstagvormittag, nachdem sie in Salzburg genächtigt hatten, mit dem Pkw des 28-Jährigen im Flachgau sowie im angrenzenden Innviertel herum, um ein geeignetes Objekt für einen Diebstahl auszukundschaften. Als sie gegen 9:35 Uhr im Gemeindegebiet von Palting ein Geschäft ausgewählt hatten, parkten sie den Pkw vor dem Geschäftsgebäude und gingen in das Erdgeschoss. Nachdem sie dort niemanden antrafen, hielt der 28-Jährige beim Stiegenaufgang ins Obergeschoß Wache. Der 27-Jährige öffnete währenddessen die Registrierkasse und entnahm Bargeld. Noch während des Diebstahls wurden die Beschuldigten vom Geschäftsinhaber angesprochen. Die beiden Rumänen bestritten den Gelddiebstahl und der Inhaber erstattete mittels Handy Anzeige bei der Polizeiinspektion Friedburg.

Die beiden Beschuldigten fuhren Richtung Salzburg davon. Bei der Flucht fuhr der 28-Jährige noch auf den Geschäftsinhaber zu und nötigte ihn zum Sprung zur Seite. Aufgrund der guten Täter- und Fahrzeugbeschreibung konnten die beiden Verdächtigen etwa 15 Minuten später im Ortsgebiet von Seekirchen am Wallersee angehalten und vorläufig in Gewahrsam genommen werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis wurden die beiden Rumänen auf freiem Fuß angezeigt. Das sichergestellte Diebesgut wurde dem Geschäftsinhaber wieder zurückgegeben. Die Beschuldigten zeigten sich umfassend geständig und gaben bei den Vernehmungen an, bei der Reise von London bzw. Dortmund nach Rumänien in Salzburg genächtigt und dabei in einem Spiellokal eine größere Menge Bargeld verloren zu haben, das sie sich in Form von Diebstählen wieder beschaffen wollten.

1 Kommentar loewenfan (1098) 24.03.2019 08:14 Uhr ja mei i mach des scho lang so, wenn am 25 die Kohle perdü ist besorg i mir den Rest anderweitig.

man sieht es geht doch und passieren tut denen a nix weils eh ois genau erklärt ham u geständig san.

