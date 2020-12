Corona-Massentest: Elf Stationen im Bezirk Schärding

An elf Standorten im Bezirk Schärding können die Bewohner an der Corona-Massentestung von Freitag, 11, bis Montag, 14. Dezember, freiwillig teilnehmen. Vier Tage lang sind hunderte Freiwillige dafür im Einsatz.

"Wir haben uns sehr bemüht, dass kein Bewohner einen langen Anfahrtsweg zur jeweiligen Testmöglichkeit hat. Durch die elf Stationen im Bezirk ist dies gewährleistet und es wird auch zu keinen großen Menschenansammlungen dort kommen", sagt Johann Hingsamer (VP), Oö. Gemeindebundpräsident und Bürgermeistersprecher des Bezirkes Schärding. In enger Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz Schärding sei der Ablauf festgelegt und koordiniert worden. "Sowohl das Rote Kreuz als auch die Freiwilligen Feuerwehren unterstützen die Gemeinden wirklich großartig. Die Testabnahme erfolgt vorwiegend durch bestens geschulte Rotkreuz-Mitarbeiter. Unterstützt werden sie außerdem von fünf bis zehn ausgebildeten Leuten vom Sozialhilfeverband Schärding", sagt Hingsamer.

Rund 80 Freiwillige vom Roten Kreuz werden Freitag und Montag bei den Teststraßen im Einsatz sein, am Wochenende sogar 110 pro Tag. "Dazu kommen an den vier Tagen 300 Freiwillige von den Feuerwehren", sagt der Bürgermeistersprecher. Die Feuerwehren liefern auch die benötigte Schutzausrüstung sowie die Tests an die Standorte im Bezirk Schärding.

Die elf Teststationen im Bezirk:

Andorf/Sigharting: Andorf, Sporthalle

Eggerding/Mayrhof/ St. Marienkirchen/Suben: Suben, Veranstaltungssaal

Engelhartszell/St. Aegidi/Waldkirchen: St. Aegidi, Kirchenwirt

Enzenkirchen/Kopfing: Kopfing, Turnsaal MS

Esternberg/Vichtenstein: Esternberg, Turnsaal MS

Schardenberg/Freinberg/Wernstein: Turnsaal MS Schardenberg

Schärding/Brunnenthal/St. Florian: St. Florian am Inn, Einkaufszentrum

St. Roman/Münzkirchen: Münzkirchen, Gemeindesaal (Musikschule)

St. Willibald/Altschwendt/Raab: Raab, Turnsaal MS

Taufkirchen/Diersbach/Rainbach: Taufkirchen, Schulzentrum

Zell/Riedau/Dorf: Riedau, Pramtalsaal

Detaillierte Informationen zu den Massentests in Oberösterreich von 11. bis 14. Dezember und zur Anmeldung online unter: www.land-oberoesterreich.gv.at

Artikel von Bianka Eichinger Lokalredakteurin Innviertel b.eichinger@nachrichten.at