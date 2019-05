Causa Wiesinger: "Müssen jetzt besonnen reagieren"

Spätestens seit den Diskussionen als Mitglied im Landeskulturbeirat ist auch der Status des Andorfer Malers Manfred "Odin" Wiesinger als Mitglied der Innviertler Künstlergilde (IKG) ein Thema. IKG-Vorsitzender Walter Holzinger bestätigt auf Anfrage der Rieder Volkszeitung, dass sich die Gildenführung mit der Angelebenheit beschäftige.

Wie in den OÖN berichtet, hatte der Maler in einem Interview mit dem Magazin "profil" zum Holocaust nicht eindeutig Stellung genommen und seinen Kritikern gedroht. Umstritten sind auch seine Bilder (unter anderem eine Serie mit dem Titel "Endsieg", ihm wird außerdem vorgeworfen, Bilder mit einer Nazi-Runen ähnlichen Signatur zu zeichnen und frauenfeindlich zu agieren.

"Die Causa Wiesinger ist nicht erst seit den jüngsten Aussagen in der Künstlergilde ein Thema. Er hat immer wieder zweideutige Aussagen gemacht und Gedanken wiedergegeben, die nicht in unserem Sinne waren", sagt Walter Holzinger. Es habe aber andererseits auch teilweise Gerüchte gegeben, Manches sei einfach nicht klar auf dem Tisch gelegen. Insgesamt sei "das aber ein Riesenthema, das vielen von uns sauer aufstoßt", sagt der IKG-Vorsitzende.

Außerordentliche Versammlung

Gestern, Mittwoch, ging dazu am Abend eine Gilden-Ausschusssitzung über die Bühne, in der ein Termin für eine außerordentliche Jahreshauptversammlung festgelegt werden sollte. "In beiden Fällen geht es um die Causa Wiesinger", sagt Walter Holzinger. Weitere Interna wolle er zu diesem Zeitpunkt nicht weitergeben. "Wir müssen die Causa aufarbeiten, alle Formalitäten und die Statuten einhalten, und vor allem müssen wir zu diesem Zeitpunkt besonnen agieren", sagt Holzinger. Man sei auch den anderen Mitgliedern der Künstlergilde gegenüber verantwortlich.

Die IKG sei eine Künstlervereinigung, die politische Dimension solle darin nicht das Hauptthema sein. "Es sind die Menschenwürde und der Respekt vor anderen, der Mensch und das Menschsein schlechthin, die uns heilig sein sollten", erklärt Walter Holzinger. "Es geht nur so, alles andere ist ein tiefer Griff in den Mistkübel."

Artikel von Roman Kloibhofer Lokalredakteur Innviertel r.kloibhofer@nachrichten.at