Businessplan: Schülerinnen mit Preis für "intelligenten Mistkübel"

RIED. Schülerinnen der HBLW Ried holten bei landesweitem Wirtschafts-Wettbewerb Platz zwei – nun für Bundesfinale qualifiziert.

Zum dritten Mal in Folge steht die HBLW Ried mit Lehrer Alexander Pointecker bei einem landesweiten Businessplan-Wettbewerb auf dem Podest. In der Kategorie "Beste Geschäftsidee" sicherten sich Johanna Braumann, Anja Buchbauer, Martina Friedl und Hannah Meingassner von der 3BIE mit ihrem Projekt "EMBA – der intelligente Mülleimer" den zweiten Platz. Die Gruppe wurde für ihr innovatives, umweltfreundliches Produkt, das Marketingkonzept und die kreative Präsentation ausgezeichnet. Grundidee ist, Gemeinden und anderen öffentlichen Institutionen einen "intelligenten Mülleimer" anzubieten. Der Mülleimer solle im öffentlichen Raum aufgestellt werden und schreddere mithilfe von Strom aus einer Photovoltaikanlage den zugeführten Müll. Die Wartung und Entleerung, die durch die Zerkleinerung des Mülls nur mehr selten notwendig wäre, würde eine Firma übernehmen, die die Eimer via Leasingkonzept zur Verfügung stelle. Die Schülerinnen haben in ihrem Marketingkonzept die Gestaltung des Produktes, den möglichen Absatzmarkt und die vorgesehene Bewerbung überzeugend beschrieben, so die Jury. Mit ihrem zweiten Platz sind die für das Bundesfinale qualifiziert. Für Lehrer Alexander Pointecker bedeutet dieser zweite Platz nach zwei Siegen die dritte Spitzen-Platzierung in Folge.

