Traktor als Auslöser für Brand auf Bauernhof

Im Nebengebäude eines unbewohnten alten Bauernhofes war am Freitagabend Feuer ausgebrochen. Acht Feuerwehren mit rund 120 Einsatzkräften waren im Einsatz. "Wie wir zur Brandstelle gekommen sind, stand alles bereits in Vollbrand. Da war nicht mehr viel zu machen", so Einsatzleiter Reinhard Stuhlberger von der Feuerwehr St. Aegidi. Das Nebengebäude wurde völlig zerstört, weitere Gebäude in unmittelbarer Nähe konnten von der Feuerwehr vor den Flammen gerettet werden, wie der Einsatzleiter auf OÖN-Anfrage sagte.

Dass die Feuerwehr bis am Samstagnachmittag im Einsatz war, lag daran, dass das Gebäude zur Gänze aus Holz errichtet war. "Da waren viele Nachlöscharbeiten zu erledigen, bis in den nächsten Tag hinein", so der Feuerwehr-Einsatzleiter.

Fotos vom Einsatz:

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Traktor als Brandursache?

Brandermittler waren am Samstag damit beschäftigt, die Ursache des Feuers zu eruieren. Ausgelöst worden dürfte das Feuer "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit" durch einen Kurzschluss am Traktor sein, der am Nebengebäude abgestellt war. Menschen waren nicht gefährdet, wie die Polizei berichtet. Auch beim Großbrand in Hörsching war ein Defekt an einem abgestellten Traktor als mutmaßliche Brandursache ermittelt worden.