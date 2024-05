Kommt Galatasaray Istanbul im Sommer nach Geinberg?

Bereits 2018 beschäftigten sich die Verantwortlichen der Therme Geinberg damit, internationale Spitzenmannschaften für Sommer-Trainingscamps ins Innviertel zu holen. Damals waren der FC Heidenheim und ein russischer Erstligist in Geinberg zu Gast. Trainiert wurde aber auf Sportplätzen anderer Gemeinden, die OÖN haben berichtet. Der Fußballplatz in unmittelbarer Nähe zur Therme erfüllte die Anforderungen der Fußballteams damals nicht. 2022 wurde die Sportanlage dann komplett erneuert, es entstanden zwei Fußballplätze, ein Clubheim und ein Funcourt.

Vor zwei Jahren war unter anderem der griechische Spitzenclub Olympiakos Piräos, der heuer den Einzug in das Finale der Europa Conference League schaffte, zu Gast. Im vergangenen Jahr nahm die "Fußball-Offensive" der Therme Geinberg weiter Fahrt auf. Der spanische Erstligist RCD Mallorca und der israelische Rekordmeister Maccabi Haifa kamen ins Innviertel, um im Spa Resort Geinberg zu übernachten und in der angrenzenden "Sportarena" zu trainieren. Die Mannschaften wurden in einem eigenen Bereich des Thermenhotels untergebracht. "Auf die Bedürfnisse der Teams wird zu 100 Prozent eingegangen, das betrifft vor allem Dienstleistungen und Essenszeiten", sagte Marketingleiterin Natalie Schwendtner im vergangenen Sommer imOÖN-Gespräch.

Icardi, Mertens und Zaha

Auch heuer werden mehrere Vereine auf die Vorzüge in Geinberg setzen. Dem Vernehmen nach soll mit Galatasaray Istanbul auch der erfolgreichste Verein der Türkei dabei sein. Die Rede ist von einem Trainingslager von Anfang bis Mitte Juli. In der aktuellen Saison ist dem Verein mit Stars wie Mauro Icardi, Dries Mertens, Hakim Ziyech oder Wilfried Zaha der Meistertitel wohl nicht mehr zu nehmen. Zwei Spiele vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf den Erzrivalen Fenerbahce Istanbul schon sechs Punkte. Offiziell wollte das Kommen von Galatasaray bisher noch niemand bestätigen. Man werde, wie schon 2022 und 2023, insbesondere auch 2024 wieder "viele internationale, hochrangige Fußballteams in Geinberg begrüßen dürfen", antwortete Spa-Resort-Geinberg-Geschäftsführer Johann Sommerer auf eine OÖN-Anfrage. "Bezüglich den internationalen Top-Teams, die in den Sommermonaten gebucht sind, bitten wir um Verständnis, dass wir hier (auch aus vertraglichen Gründen) keine Details bekanntgeben dürfen", so Sommerer.

Zehntausende Anhänger

Sollte die Mannschaft aus Istanbul tatsächlich nach Geinberg kommen, würde das öffentliche Interesse wohl groß sein. Galatasaray hat alleine in Oberösterreich, Salzburg und Bayern sicher Zehntausende Anhänger. 2015 absolvierte die SV Ried ein Testspiel (2:3) im heimischen Stadion gegen Galatasaray. Von den rund 5000 Besuchern fieberten damals mehr als die Hälfte mit Istanbul mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif