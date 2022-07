Feuerwehr-Großeinsatz: Bauernhof beim Linzer Flughafen geriet in Brand

Um 20.42 wurden die Einsatzkräfte zu dem Großbrand alarmiert. Im Bereich der Einflugschneise beim Flughafen in Hörsching (Bezirk Linz-Land) ist ein Bauernhof in Brand geraten. 40 Minuten später war das Feuer bereits unter Kontrolle. Dank Brandschutzmauern beim Bauernhof und des raschen Eingreifens konnten sich die Flammen nicht weiter ausbreiten. Der Brand beschränkte sich auf eine Seite des Vierkanters, hieß es in einer ersten Information. In dem betroffenen Gebäudeteil sei ein Traktor ausgebrannt.

Videoaufnahmen vom Löscheinsatz (Quelle: fotokerschi.at)

Auch in St. Ägidi (Bezirk Schärding) war in den Abendstunden ein großer Löscheinsatz im Gange. Acht Mannschaften rückten gegen 19.40 Uhr aus, um das Feuer in einem landwirtschaftlichen Gebäude zu bekämpfen.

Brandeinsatz in Hörsching Bild: fotokerschi.at