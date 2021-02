Blutspende-Aktion: Heuer wurden 245 Blutkonserven abgenommen

Riesengroß war der Andrang vergangene Woche zur zweitägigen Blutspende-Aktion des Roten Kreuzes, der SV Guntamatic Ried und der Oberösterreichischen Nachrichten. Es war bereits die zwölfte Auflage der gemeinsamen Aktion der drei Partner.

245 Blutspender kamen in den "Oberbank Business Club" der SV Ried, um einen wichtigen Beitrag für die Gesundheitsversorgung in Oberösterreich zu leisten. 23 Personen gaben erstmals ihre Blutspende ab. Auch von der längeren Wartezeit ließen sich die Blutspender nicht abhalten, bereits am Nachmittag herrschte reger Andrang. Laut Jürgen Kimmerstorfer vom Marketing des Roten Kreuzes kamen in den zwölf Jahren bisher nur einmal mehr Blutspender als heuer. Insgesamt waren es seit 2009 bereits 2495 Blutkonserven, die bei dieser Aktion abgenommen werden konnten. "Bei uns in der Region ist es so, dass die Spendenbereitschaft sehr groß ist", sagte Christian Dobler-Strehle, Bezirksgeschäftsleiter des Roten Kreuzes Ried.

Andrang mit Abstand im „Oberbank Business Club“ der SV Guntamatic Ried Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

"Es ist notwendig und richtig, dass wir als Verein der wichtigen Verantwortung nachkommen und hier unsere Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, vor allem in Zeiten wie diesen", sagte SV-Ried-Vorstandsmitglied Robert Tremel.

"Es ist eine gute Tat, wenn ich einmal Blut benötige, bin ich auch froh, wenn Blutkonserven für mich da sind, daher gehe ich gerne Blutspenden", sagte Lena Hofbauer aus Hohenzell im Interview mit TV1 Oberösterreich.

Auch Schauspielerin Sila Sahin-Radlinger und ihr Mann und SV-Ried-Torhüter Samuel Sahin-Radlinger wollten ihren Beitrag für die gute Sache leisten. Da beide vor kurzem Schmerzmittel genommen hatten, schafften sie es nicht durch den "Arzt-Check". "Wir werden das aber rasch nachholen", sagte Samuel Sahin-Radlinger.

Einen Fernsehbeitrag von TV1 Oberösterreich finden Sie auf tveins.at

