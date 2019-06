Bezirksmusikfest der besonderen Art: Musik und Kunst in Gärten vereint

1869 wurde die Musikkapelle Geisberger gegründet, 150 Jahre später wird dieses Jubiläum im Rahmen des 61. Bezirksmusikfestes des Bezirkes Braunau gefeiert. Das Festwochenende mit Marschwertung und anderen Besonderheiten findet von Freitag, 28., bis Sonntag, 30. Juni, statt.

Los geht es am Freitag mit einem Abend der Vereine und Betriebe. Nach einem Festakt und -umzug runden Gastauftritte und die Showband "14HOIBE" den Abend ab. Der Samstag beginnt bereits am Nachmittag mit der Veranstaltung "Musik in Gärten" samt Gemäldepräsentation "Farbmelodien". Dabei handelt es sich um einen musikalischen Spaziergang durch vier private Gärten in Gilgenberg – kombiniert mit einer Ausstellung des ortsansässigen Künstlers Franz Kern, der auch die Einladungen für das Fest künstlerisch gestaltet hat. 16 Musikgruppen, von Ensembles über Tanzlmusi-Gruppen bis hin zu Jugendorchestern, musizieren von 13 Uhr bis 16.30 Uhr. Die Veranstaltung wird vom Bezirksjugendreferat des Blasmusikverbandes Braunau in Zusammenarbeit mit der Musikkapelle Geisberger Gilgenberg-Schwand organisiert. "Es ist eine schöne Möglichkeit für die Besucher, die Vielfalt der Blasmusik zu erleben und dabei Gilgenberg bei einem kleinen Spaziergang kennenzulernen", sagt Bezirksjugendreferentin Martina Kohlmann. Im Anschluss folgen Marschwertung Teil 1, Festakt und ein Festumzug bevor es dann mit dem freien Musizieren der Gastkapellen und den "Bayernrockern" im Festzelt weitergeht. Auch die Gastgeberkapelle (Geisberger) selbst stellt sich bereits am Samstagabend der Marschwertung.

Am Sonntagvormittag folgt der zweite Teil der Marschwertung. Insgesamt nehmen 23 Musikkapellen teil, neun treten in der höchsten Leistungsstufe (E) mit Showprogramm an.

Zeitplan Marschwertung & Musik in Gärten

Musik in vier Gärten:

Garten 1: Tanzlmusi-Gruppen (Tanzlmusi Burgkirchen, 4-Eck Musi, Schwarzviertel Musi)

Garten 2: Tanzlmusi-Gruppen (Teichstätter Tanzlmusi, 5/2 Musi)

Garten 3: Ensembles (Innviertler Ziachzupfer, Hubraum, IKK Klarinettentrio, Klarinettenquartett Innviertel Classic, Gruppe der Ortsmusik Ranshofen)

Garten 4: Jugendorchester (Handenberg & Geisberger, Munderfing, St. Pantaleon, OMK & TMK Neukirchen, Horngruppe Maria Schmolln, Franking & Feldkirchen)



Marschwertung:

Samstag: (18 bis 18.40 Uhr):

MV Schalchen (D);

MMK Ostermiething (D);

TMK Kirchberg (D);

TM Neukirchen (E);

MK Tiefgraben (D);

MK Geisberger Gilgenberg-Schwand (E)



Sonntag:

TMK Perwang (D), 8.42 Uhr

MV Hackenbuch (C), 8.49 Uhr

SMK Mattighofen (D), 8.56 Uhr

TMK Geretsberg (D), 9.03 Uhr

MK Eggelsberg (D), 9.10 Uhr

TMK Tarsdorf (D), 9.17 Uhr

MK Hochburg-Ach (D), 9.24 Uhr

TMK Mining (D), 9.31 Uhr

MK Friedburg - Lengau (D), 9.38 Uhr

MK Moosbach (D), 10.15 Uhr

OM Munderfing (E), 10.22 Uhr

MK St. Pantaleon (E), 10.34 Uhr

TMK Lochen (E), 10.46 Uhr

MK Pischelsdorf (E), 10.58 Uhr

MV Handenberg (E), 11.10 Uhr

OMK Maria Schmolln (E), 11.22 Uhr

OMK Neukirchen (E), 11.34 Uhr.