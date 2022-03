Bezirk Braunau: K.O.-Tropfen in Lokal verabreicht? Polizei ermittelt in fünf Fällen

Gehäufte Vorfälle mit K.O.-Tropfen beobachtet die Polizei im Innviertel. In insgesamt fünf Fällen nach der "vermuteten Gabe von K.O.-Mittelt" wird ermittelt, so die Beamten. Die Vorfälle stehen in Verbindung zu einem Lokal im Bezirk Braunau nahe der Bezirksgrenze zu Ried.

Die Polizei mahnt daher gerade Frauen zur Vorsicht. Denn das Ziel dieser flüssig verabreichten Drogen sei es, die Opfer zu betäuben und gefügig zu machen. Die große Gefahr: Die Tropfen sind farb- und geruchslos, schmecken salzig bis seifig, sind aber in Mixgetränken kaum wahrnehmbar. Die Warnsignale sind eintretender Schwindel, Übelkeit oder Enthemmung. Die Polizei rät sich in diesen Fällen immer an eine Vertrauensperson zu wenden.

Risikominimierung sei der beste Schutz: Das eigene Glas darf nie unbeaufsichtigt sein, offene Getränke von fremden Personen sollen nicht angenommen werden. Im Zweifelsfall soll Rettung (144) oder die Polizei (133) kontaktiert werden. Schnelles Handeln sei wichtig - denn die Tropfen sind nur relativ kurz nachweisbar - etwa zwölf Stunden lang. Es sollte daher umgehend ärztliche Hilfeleistung in Anspruch genommen werden.

Die Spezialisten der Kriminalprävention stehen kostenlos und österreichweit unter der Telefonnummer 059133 zur Verfügung.