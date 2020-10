Betonwerk: Offener Brief an Neuhofens Ortschef

Die Pläne der Firma Niederndorfer für einen Betonwerk-Neubau in Neuhofen stoßen bei Anrainern auf Widerstand, die OÖN haben exklusiv berichtet. Man befürchtet unter anderem Lärm, Staub und Abgase.

Der geplante Standort sei gänzlich ungeeignet, so die Bürgerinitiative, die sich jetzt mit einem offenen Brief an Bürgermeister Johann Augustin (VP) richtet. "Als betroffene Anrainer fühlen wir uns von Ihnen nicht ernst genommen", heißt es zu Beginn des Schreibens. Kritisiert wird, dass es bisher keine Information über die konkreten Pläne der Firma Niederndorfer und der Gemeinde gebe. Der Ortschef wird in dem Schreiben aufgefordert, die gesamten Planungsvorgänge rund um die Errichtung transparent zu machen.

Eine Lärm- oder Staubbelästigung an den Wochenenden, wie von den Anrainern befürchtet, werde es nicht geben, heißt es von der Firma Niederndorfer, die OÖN haben berichtet.

Angebot von Niederndorfer

"Wir haben der Gemeinde Neuhofen angeboten, mit den betroffenen Anrainern in Dialog zu treten und ihnen das Konzept zu erklären. Dabei lassen sich sicher einige Missverständnisse und Fehlinformationen aufklären", so Carola Fekter von der Niederndorfer-Unternehmensleitung.

Die Gegner des Betonwerks sehen in den Plänen für einen Neubau einen kompletten Widerspruch dazu, dass Neuhofen Teil des Verbunds der "Gesunden Gemeinden" sei. Ein Betonwerk gehöre dorthin, wo die nötigen Rohstoffe mit möglichst wenig Transportaufwand verfügbar seien, so die Bürgerinitiative.

